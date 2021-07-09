Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ – Марченко

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У Мінфіні стверджують, що представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає RegioNews.

Під час робочого візиту до США міністр фінансів України Сергій Марченко провів низку зустрічей з представниками МВФ для обговорення подальшої співпраці.

Представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці. Переговори відбулись з директором Європейського департаменту Альфредом Камером, виконавчим директором МВФ Полом Гілберсом, главою місії МВФ в Україні Іванною Владковою Голлар, постійним представником МВФ в Україні Ваграмом Степаняном та іншими представниками команди МВФ, - йдеться в повідомленні.

Переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ. Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement у найближчий час.

Марченко зазначив, що Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив, що Верховна Рада України у короткий термін ухвалила ряд законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

Підтримка МВФ є дуже важливою для України… Економічна ситуація в країні покращується, але для забезпечення макроекономічної стабільності Україні надзвичайно важливо бути у програмі співпраці з МВФ, - наголосив міністр фінансів.

Як повідомлялося, у МВФ сказали, на який транш може розраховувати Україна. Україна може отримати 2,7 млрд доларів у виді чергового траншу від МВФ.

7 липня перший віце-прем'єр оцінив ймовірну відсутність траншу МВФ до кінця року. В уряді переконані і сподіваються, що черговий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою співпраці буде. Але якщо його не буде до кінця року — ніяких потрясінь для України не станеться.