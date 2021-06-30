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30 червня 2021, 18:50 30

Стало відомо, коли Рада візьметься за закон про НАБУ

30 червня 2021, 18:50 30
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Фото з відкритих джерел
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Парламент розглядатиме закон про Національне антикорупційне бюро у другому читанні восени

Як пише RegioNews, про це заявив на брифінгу голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, до кінця сесії залишається два тижні, під час яких будуть розглянуті законопроєкти, необхідні для отримання траншу від МВФ і макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

"Всі законопроєкти в цьому пакеті повинні проголосувати протягом двох тижнів. У першому читанні всі ініціативи вже проголосовані. Залишилося ухвалити їх у другому читанні - всі, крім законопроекту про НАБУ. Його розглядатимуть вже восени, тому що поки не закінчена підготовка документа до другого читання", — пояснив Арахамія.

Нагадаємо, що Верховна Рада 21 травня ухвалила за основу законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції.

Україна НАБУ закон законопроєкт директор

 
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