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29 червня 2021, 13:14 16

Голова "слуг" Корнієнко розкритикував нардепів за блокування законопроєктів

29 червня 2021, 13:14 16
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Фото: sluga-narodu.com
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко виступив з критикою щодо депутатів через те, що вони блокують законопроєкти за допомогою постанов про їх невідповідність регламенту

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу партії.

"Хочу звернутися до колег щодо вже усталеної, на жаль, практики блокування законопроєктів постановами про їхню невідповідність регламенту і сказати: шановні колеги, як ми бачимо, нічого, крім часу, ви таким чином не виграєте. А час все одно працюватиме на нас", - заявив він.

На його думку, така дія нардепів тільки перешкоджають голові Ради та президенту оперативніше підписувати документи, щоб вони якомога швидше набули чинності.

Ви робите так, що закон набуде чинності через місяць, але все одно він стане чинним. За цей місяць нічого не відбувається, крім ваших виступів з трибуни", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Корнієнко повідомив, що народні депутати України зберуться на позачергове засідання Верховної Ради у вівторок, 29 червня.

партїї ВР депутат законопроєкт Олександр Корнієнко

 
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