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09 липня 2021, 14:58 221

У МВФ сказали, на який транш може розраховувати Україна

09 липня 2021, 14:58 221
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Фото з відкритих джерел
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Україна може отримати 2,7 млрд доларів у виді чергового траншу від МВФ

Про це в Faсebook повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, пише RegioNews.

За словами Рашкована, після того, як Рада виконавчих директорів МВФ схвалила пропозицію розподілити 650 млрд доларів між країнами-членами, частину цих грошей має отримати Україна.

"Це дуже позитивний крок з боку МВФ, в тому числі й для України, оскільки допоможе уряду спокійно управляти публічними фінансами", – повідомив Рашкован.

За його словами, кожна країна отримає суму пропорційно квоті в МВФ.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловив сподівання, що Україна отримає транш МВФ восени.

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