Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ - Марченко

Фото из открытых источников

В Минфине утверждают, что представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает RegioNews.

Во время рабочего визита в США министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества. Переговоры состоялись с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями команды МВФ, - говорится в сообщении.

Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.

Марченко отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он подчеркнул, что Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

Поддержка МВФ очень важна для Украины... Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ, - подчеркнул министр финансов.

Как сообщалось, в МВФ сказали, на какой транш может рассчитывать Украина. Украина может получить 2,7 млрд долларов в виде очередного транша от МВФ.

7 июля первый вице-премьер оценил вероятное отсутствие транша МВФ до конца года. В правительстве убеждены и надеются, что очередной транш от Международного валютного фонда по программе сотрудничества будет. Но если его не будет до конца года — никаких потрясений не произойдет.