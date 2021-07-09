13:11  09 июля
В Киеве из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов
11:49  09 июля
С начала июля на водоемах погибли 10 детей и 55 взрослых
08:09  09 июля
На Донбассе от вражеского огня погиб украинский защитник
UA | RU
UA | RU
09 июля 2021, 16:35 4

Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ - Марченко

09 июля 2021, 16:35 4
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Минфине утверждают, что представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает RegioNews.

Во время рабочего визита в США министр финансов Украины Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества. Переговоры состоялись с директором Европейского департамента Альфредом Камером, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом, главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар, постоянным представителем МВФ в Украине Ваграмом Степаняном и другими представителями команды МВФ, - говорится в сообщении.

Переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.

Марченко отметил, что Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он подчеркнул, что Верховная Рада Украины в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

Поддержка МВФ очень важна для Украины... Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ, - подчеркнул министр финансов.

Как сообщалось, в МВФ сказали, на какой транш может рассчитывать Украина. Украина может получить 2,7 млрд долларов в виде очередного транша от МВФ.

7 июля первый вице-премьер оценил вероятное отсутствие транша МВФ до конца года. В правительстве убеждены и надеются, что очередной транш от Международного валютного фонда по программе сотрудничества будет. Но если его не будет до конца года — никаких потрясений не произойдет.

МВФ Минфин Сергей Марченко министр законопроект

Для принятия президентского закона об олигархах нардепы готовы работать целую "лишнюю" неделю
01 июля 2021, 20:44
Стало известно, когда Рада возьмется за закон о НАБУ
30 июня 2021, 18:50
Глава "слуг" Корниенко раскритиковал нардепов за блокирование законопроектов
29 июня 2021, 13:14
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua