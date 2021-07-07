Перший віце-прем'єр оцінив ймовірну відсутність траншу МВФ до кінця року

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В уряді переконані і сподіваються, що черговий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою співпраці буде. Але якщо його не буде до кінця року — ніяких потрясінь для України не станеться

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Олексій Любченко на пресконференції після виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика”, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Якщо цього не станеться до кінця року — Україна не відчує ніяких потрясінь. Це перша принципова позиція, — зазначив Любченко, говорячи про отримання Україною чергового траншу кредиту від МВФ.

Він повідомив, що наразі міністр фінансів перебуває на перемовинах з представниками МВФ у США.

У нас виконані всі зобов’язання, які брала на себе держава в особі уряду стосовно інституціональних змін, стосовно прямих дій уряду. Тому ми переконані і сподіваємося на те, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей — безглуздя при такій потребі в інвестиціях в Україну. Але у даному випадку це не інвестиційні кошти, це кошти підтримки бюджету, підтримки обслуговування державного боргу. Це дає змогу перерозподілити інші кошти в бюджет розвитку і на інвестиції, інфраструктурні проекти, щоб гроші оберталися в економіці, — зазначив урядовець.

Як повідомлялося 30 червня, МВФ призначив нового постійного представника в Україні. Міжнародний валютний фонд змінив постійного представника в Україні. Замість Йости Люнгмана на цю посаду призначено Ваграма Степаняна.

Раніше, 23 червня, стало відомо, що Мінфін планує урізати видатки бюджету, якщо МВФ не дасть новий транш.