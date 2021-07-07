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07 липня 2021, 16:31 40

Перший віце-прем'єр оцінив ймовірну відсутність траншу МВФ до кінця року

07 липня 2021, 16:31 40
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Фото з відкритих джерел
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В уряді переконані і сподіваються, що черговий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою співпраці буде. Але якщо його не буде до кінця року — ніяких потрясінь для України не станеться

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Олексій Любченко на пресконференції після виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика”, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Якщо цього не станеться до кінця року — Україна не відчує ніяких потрясінь. Це перша принципова позиція, — зазначив Любченко, говорячи про отримання Україною чергового траншу кредиту від МВФ.

Він повідомив, що наразі міністр фінансів перебуває на перемовинах з представниками МВФ у США.

У нас виконані всі зобов’язання, які брала на себе держава в особі уряду стосовно інституціональних змін, стосовно прямих дій уряду. Тому ми переконані і сподіваємося на те, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей — безглуздя при такій потребі в інвестиціях в Україну. Але у даному випадку це не інвестиційні кошти, це кошти підтримки бюджету, підтримки обслуговування державного боргу. Це дає змогу перерозподілити інші кошти в бюджет розвитку і на інвестиції, інфраструктурні проекти, щоб гроші оберталися в економіці, — зазначив урядовець.

Як повідомлялося 30 червня, МВФ призначив нового постійного представника в Україні. Міжнародний валютний фонд змінив постійного представника в Україні. Замість Йости Люнгмана на цю посаду призначено Ваграма Степаняна.

Раніше, 23 червня, стало відомо, що Мінфін планує урізати видатки бюджету, якщо МВФ не дасть новий транш.

МВФ фінансова допомога Транш Мінекономіки Олексій Любченко

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