Для ухвалення президентського закону про олігархів нардепи готові працювати цілий "зайвий" тиждень

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Для остаточного ухвалення президентського законопроєкту щодо олігархів до завершення сесії парламент може продовжити роботу на один тиждень

Про це на брифінгу заявив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Для мене було несподіванкою, що провалили голосування за скороченою процедурою щодо олігархів. Потім я поспілкувався з деякими людьми з нашої фракції і вони заявили, що по ньому є багато питань з точки зору юридичних механізмів. Щоб прийняти його у цьому сезоні, ми маємо два варіанти – подовжити ще на тиждень пленарну роботу, або відкласти це на вересень, - заявив Арахамія.

Він додав, що представники опозиції в особистих розмовах вже анонсували поправковий спам щодо цього законопроєкту.

Як повідомлялося, законопроєкт про олігархів ухвалений у першому читанні. Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію.