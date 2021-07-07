Первый вице-премьер оценил вероятное отсутствие транша МВФ до конца года

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В правительстве убеждены и надеются, что очередной транш от Международного валютного фонда по программе сотрудничества будет. Но если его не будет до конца года — никаких потрясений для Украины не случится

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко на пресс-конференции после выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика”, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Если этого не произойдет до конца года — Украина не испытает никаких потрясений. Это первая принципиальная позиция, — отметил Любченко, говоря о получении Украиной очередного транша кредита от МВФ.

Он сообщил, что сейчас министр финансов находится на переговорах с представителями МВФ в США.

У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства относительно институциональных изменений, относительно прямых действий правительства. Поэтому мы уверены и надеемся на то, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег — глупость при такой потребности в инвестициях в Украину. Но в данном случае это не инвестиционные средства, это средства поддержки бюджета, поддержки обслуживания государственного долга. Это дает возможность перераспределить другие средства в бюджет развития и на инвестиции, инфраструктурные проекты, чтобы деньги вращались в экономике, — отметил чиновник.

Как сообщалось 30 июня, МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине. Международный валютный фонд сменил постоянного представителя в Украине. Вместо Йости Люнгмана на эту должность назначен Ваграма Степаняна.

Ранее, 23 июня, стало известно, что Минфин планирует урезать расходы бюджета, если МВФ не даст новый транш.