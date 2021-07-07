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07 июля 2021, 16:31 42

Первый вице-премьер оценил вероятное отсутствие транша МВФ до конца года

07 июля 2021, 16:31 42
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Фото из открытых источников
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В правительстве убеждены и надеются, что очередной транш от Международного валютного фонда по программе сотрудничества будет. Но если его не будет до конца года — никаких потрясений для Украины не случится

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Алексей Любченко на пресс-конференции после выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика”, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Если этого не произойдет до конца года — Украина не испытает никаких потрясений. Это первая принципиальная позиция, — отметил Любченко, говоря о получении Украиной очередного транша кредита от МВФ.

Он сообщил, что сейчас министр финансов находится на переговорах с представителями МВФ в США.

У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства относительно институциональных изменений, относительно прямых действий правительства. Поэтому мы уверены и надеемся на то, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег — глупость при такой потребности в инвестициях в Украину. Но в данном случае это не инвестиционные средства, это средства поддержки бюджета, поддержки обслуживания государственного долга. Это дает возможность перераспределить другие средства в бюджет развития и на инвестиции, инфраструктурные проекты, чтобы деньги вращались в экономике, — отметил чиновник.

Как сообщалось 30 июня, МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине. Международный валютный фонд сменил постоянного представителя в Украине. Вместо Йости Люнгмана на эту должность назначен Ваграма Степаняна.

Ранее, 23 июня, стало известно, что Минфин планирует урезать расходы бюджета, если МВФ не даст новый транш.

МВФ финансовая помощь Транш Минэкономики Алексей Любченко

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