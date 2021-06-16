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16 червня 2021, 14:10 12

Зеленський сподівається на транш МВФ восени

16 червня 2021, 14:10 12
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Сайт Президента України
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може отримати транш Міжнародного валютного фонду на початку осені

Про це він заявив у інтерв'ю іноземним ЗМІ, повідомляє офіційний сайт глави держави.

"Завжди до програми МВФ прив’язані інші програми і ставлення інвесторів. Тобто тут питання не тільки грошей, а більше питання ставлення, інвестиційного клімату тощо. Тому ми обов’язково зробимо те, що пообіцяли. Я думаю, що на початку осені чи восени буде транш. Термінами займається уряд", - сказав Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що це важливо для країни. "Це важливо передусім для нашої економічної стабільності та інвестиційного клімату", - зазначив президент.

Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розкрив деталі переговорів між Україною та МВФ щодо продовження співпраці.

Раніше пролунала заява МВФ, що він очікує від України більшого прогресу для отримання другого траншу в рамках програми stand-by.

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