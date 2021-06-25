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25 червня 2021, 12:19 14

Україна отримає $350 млн кредиту від Світового банку на відновлення економіки

25 червня 2021, 12:19 14
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Фото: з відкритих джерел
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Світовий банк надасть Україні $350 млн кредиту, які будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії та соціальну підтримку вразливих верств населення

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті Урядового порталу.

350 млн дол. США будуть спрямовані на відновлення та розвиток економіки України під час пандемії, на соціальну підтримку вразливих верств населення, а також на посилення державних інституцій", - йдеться у повідомленні.

Також завдяки цим коштам планують реалізувати системні проєкти для розвитку ринку землі, продовжити реформу газового сектору, а також зміцнити кредитний ринок.

Нагадаємо, радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розкрив деталі переговорів між Україною та МВФ щодо продовження співпраці.

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