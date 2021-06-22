У Зеленського припустили, що "ми не будемо в програмі співпраці з МВФ в активному фінансуванні"

Фото з відкритих джерел

Радник глави держави розповів про перспективи співпраці з МВФ: Україна не відмовиться від співпраці з Міжнародним валютним фондом

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Україна, навіть якщо не проходить через кризу, продовжує співпрацю з МВФ. Тому сказати, що ми відмовимося від співпраці, означає зовсім нічого, бо ми будемо продовжувати бути акціонерами МВФ. Ми є повноправним членом МВФ. І боргова політика, і співпраця з МВФ, і можливості виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу в Україні не сприймаються як суто економічна тематика, вона піднімається на прапори усіх політичних партій, які на цьому намагаються заробити додатковий політичний капітал, — сказав він.

Устенко пояснив, як можуть складатися відносини з МВФ.

Що стосується можливості відмови від нашої співпраці з МВФ, я думаю, що в першу чергу мається на увазі, що ми не будемо в програмі співпраці з МВФ в активному фінансуванні. Це цілком можливо. Але ми маємо розуміти, що в цьому випадку ми повинні не мати дефіциту держбюджету, а ще краще – знаходитись у зоні профіциту. Або ми будемо думати, що є якісь альтернативні джерела покриття цього дефіциту, — сказав він.

Як повідомлялося 16 червня, Зеленський сподівається на транш МВФ восени. Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може отримати транш Міжнародного валютного фонду на початку осені.

Разом з тим, 10 червня повідомлялося, що МВФ поки не бачить підстав для виділення Україні нового траншу. Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує від України більшого прогресу для отримання другого траншу в рамках програми stand-by.