Рада збільшила пенсії постраждалим від Чорнобильської катастрофи

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляється на сайті Верховної ради, передає RegioNews.

За відповідний законопроєкт №4555 про внесення змін до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в цілому проголосували 297 народних депутатів.

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачується повністю незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу, - йдеться зокрема у прийнятих змінах.

Законопроєкт також підвищує рівень пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.

Ухвалений документ передбачає, що "розміри пенсії у зв'язку з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності - 6000 грн; для II групи - 4800 грн; для III групи - 3700 грн; для дітей з інвалідністю - 3700 грн.

Відповідно до законопроєкту, для вищезазначених категорій осіб розміри пенсії, починаючи з 2022 року, щорічно з 1 березня індексуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів з урахуванням коефіцієнта збільшення.

Ухвалений закон має набути чинності з 1 липня 2021 року.

Як повідомлялося, сьогодні Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур.

Також сьогодні депутати скасували обов’язкову переатестацію для українських моряків.