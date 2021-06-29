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29 червня 2021, 18:20 2

Депутати скасували обов’язкову переатестацію для українських моряків

29 червня 2021, 18:20 2
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Фото: із відкритих джерел
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Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №3944, яким скасовується обов'язкова періодична переатестація моряків

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За документ проголосували 330 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється, що чинне законодавство не визначає для моряків альтернативних способів повторного підтвердження диплому.

Воно лише встановлює обов’язкові вимоги до проходження курсів підвищення кваліфікації та обов’язкового складання кожним моряком іспитів у державних кваліфікаційних комісіях.

Моряки, переважна більшість з яких мають підтверджений стаж роботи на суднах та сучасні знання і практичні навички, змушені в обов’язковому порядку складати іспити у ДКК, безпідставно витрачаючи при цьому грошові кошти та час своєї відпустки між рейсами", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що повторне підтвердження кваліфікації моряків створює значне навантаження на чиновників Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві обшукують інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків.

Також ми писали, що у Києві, Херсоні та ще низці міст моряки вийшли на протести проти корупції.

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