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29 червня 2021, 17:42 33

Разумков скликає позачергове засідання Ради на четвер

29 червня 2021, 17:42 33
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Фото з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Розпорядження № 169 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання

Відповідна інформація розміщена на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України скликається на 16 годину 1 липня 2021 року.

На ньому розглянуть 9 питань, серед яких – проєкти законів про корінні народи України (реєстр. № 5506) та про втрату чинності Закону про вільну економічну зону "Крим" (реєстр. № 5502-д) і відповідні, внаслідок цього, зміни до Митного Кодексу України.

Окрім цього, йтиметься про проєкти законів:

про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності (реєстр. № 5551);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (реєстр. № 5655);

про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності (реєстр. № 5656);

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо адміністрування податків і зборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (реєстр. № 5501-д);

про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (реєстр. № 5599);

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600).

Як повідомлялося, голова "слуг" Корнієнко розкритикував нардепів за блокування законопроєктів. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко виступив з критикою щодо депутатів через те, що вони блокують законопроєкти за допомогою постанов про їх невідповідність регламенту.

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