З'явилося зображення Великого герба України, який пропонує Зеленський
На сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту №5712 президента Володимира Зеленського про Великий герб України і оприлюднили зображення проєкту державного символу
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.
Згідно із документом, Великий герб України обов'язково відтворюється на:
- офіційних символах президента України;
- великої державної печатки України;
- печатках президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду;
- фасаді будівлі резиденції президента в Києві;
- фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;
- залі засідань Верховної Ради;
- грошових знаках України за рішенням Нацбанку.
Також Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, але з дотриманням встановлених законом вимог.
Великий герб не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.
Зображення Великого герба забороняється використовувати:
- в символіці політичних партій, громадських об'єднань, профспілок та їх об'єднань, юридичних і фізичних осіб;
- в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
- в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;
- з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.
За публічну наругу над Великим гербом України, а також порушення встановлених цим законом вимог щодо використання Великого герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України.
Згодом в Раді з'явився законопроєкт Зеленського про великий герб України.