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З'явилося зображення Великого герба України, який пропонує Зеленський
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29 червня 2021, 17:46 374

З'явилося зображення Великого герба України, який пропонує Зеленський

29 червня 2021, 17:46 374
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Фото: із відкритих джерел
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На сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту №5712 президента Володимира Зеленського про Великий герб України і оприлюднили зображення проєкту державного символу

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Згідно із документом, Великий герб України обов'язково відтворюється на:

  • офіційних символах президента України;
  • великої державної печатки України;
  • печатках президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду;
  • фасаді будівлі резиденції президента в Києві;
  • фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ і Верховного Суду;
  • залі засідань Верховної Ради;
  • грошових знаках України за рішенням Нацбанку.

Також Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, але з дотриманням встановлених законом вимог.

Великий герб не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки.

Зображення Великого герба забороняється використовувати:

  • в символіці політичних партій, громадських об'єднань, профспілок та їх об'єднань, юридичних і фізичних осіб;
  • в рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
  • в перевернутому вигляді або іншим способом, що виражає наругу і зневагу до нього;
  • з розміщенням на ньому написів або зображень незалежно від способів їх нанесення і змісту.

За публічну наругу над Великим гербом України, а також порушення встановлених цим законом вимог щодо використання Великого герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України.

Згодом в Раді з'явився законопроєкт Зеленського про великий герб України.

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