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29 червня 2021, 16:40 12

З 1 липня зросте максимальна допомога з безробіття

29 червня 2021, 16:40 12
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Фото з відкритих джерел
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Нормами закону про держбюджет України на 2021 рік передбачено, що максимальна допомога по безробіттю з 1 липня 2021 року зросте.  Розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишається без змін

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на прес-службу Київського міського центру зайнятості, передає RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, максимальна допомогу по безробіттю вираховується у відсотковому співвідношенні від середнього доходу за останні 6 місяців роботи і не може перевищувати чотири прожиткові мінімуми.

За законом про держбюджет, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 липня зросте з 2270 гривень до 2379 гривень. Відповідно збільшиться і максимальна допомога з безробіття - на 436 гривень: з 9 080 гривень до 9 516 гривень.

Що ж до розміру мінімальної допомоги по безробіттю, то він залишається без змін. На період карантину Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю із 650 до 1000 гривень.

Як повідомлялося у березні, українцям зарахують допомогу з безробіття на карантині до страхового стажу. Це робиться задля того, щоб українцям не знизили пенсії у майбутньому.

У квітні стало відомо, що Кабмін ухвалив нові правила компенсацій за затримку зарплат і пенсій: відшкодовуватимуть затримку за рахунок джерел, з яких здійснюються відповідні виплати.

виплати безробіття соціальні виплати Держбюджет центр зайнятості

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