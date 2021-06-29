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29 червня 2021, 19:02 10

Рада схвалила штрафи за відмову від габаритно-вагового контролю перевантажених фур

29 червня 2021, 19:02 10
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Фото з відкритих джерел
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В Україні штрафуватимуть за відмову від габаритно-вагового контролю - Верховна рада схвалила відповідний законопроєкт №3743 у другому читанні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.

Законом врегулювано питання щодо запобігання та недопущення руйнування автомобільних доріг загального користування. За документ проголосували 257 парламентарів.

Законом запроваджено відповідальність за відмову від габаритно-вагового контролю, яка передбачає, зокрема накладення штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та за порушення, допущені при заповненні вантажовідправником товаро-транспортної накладної або інших передбачених законодавством документів на вантаж, - йдеться в повідомленні.

Порушення при внесенні відомостей у товаро-транспортну накладну або інші визначені законодавством документи на вантаж будуть карати адмінстягненням у розмірі трьох тисяч таких мінімумів (51 тисяча гривень).

Крім того, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автівок тягне за собою штраф у розмірі:

500 НМДГ (8500 гривень, у чинному законі така ж сума) - у разі перевищення габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно;

тисячі таких мінімумів (17 тисяч гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 10%, але не більше 20%;

2 тисяч мінімумів (34 тисячі гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 20%, але не більше 30%;

3 тисяч мінімумів (51 тисяча гривень) - у разі перевищення габаритно-вагових норм понад 30%.

Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Адмінвідповідальність за такі порушення, зафіксовані за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі в авторежимі (за допомогою комплексу технічних засобів автовизначення вагових, габаритних та інших параметрів транспортного засобу з функціями фотозйомки та/або відеозапису) несе відповідальна особа - фізособа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб.

А в разі якщо до Єдиного держреєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача авто, тоді відповідальність несе належний користувач транспортного засобу.

Якщо ж у Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юрособи, за якою зареєстрований транспортний засіб, - особа, яка виконує повноваження керівника цієї юридичної особи.

Як повідомлялося 23 червня, на трасах Вінницької області через спеку обмежили рух вантажівок. У Вінницькій області при температурі вище +28 градусів заборонено рухатися фурам вагою більше 24 тонн дорогами загальнонаціонального значення.

За місяць до того, 24 травня на Миколаївщині фури перекрили державну трасу: невдоволені габаритно-ваговим комплексом.

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