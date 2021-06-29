Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

За соответствующий законопроект №4555 о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" в целом проголосовали 297 народных депутатов.

Дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода, - говорится в частности в принятых изменениях.

Законопроект также повышает уровень пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Принятый документ предусматривает, что "размеры пенсии в связи с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 грн; для II группы - 4800 грн; для III группы - 3700 грн; для детей с инвалидностью - 3700 грн.

Согласно законопроекта, для вышеуказанных категорий лиц размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом Министров с учетом коэффициента увеличения.

Принятый закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

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