Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы
Верховная Рада повысила пенсионное обеспечение отдельных категорий лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
За соответствующий законопроект №4555 о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" в целом проголосовали 297 народных депутатов.
Дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода, - говорится в частности в принятых изменениях.
Законопроект также повышает уровень пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.
Принятый документ предусматривает, что "размеры пенсии в связи с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 грн; для II группы - 4800 грн; для III группы - 3700 грн; для детей с инвалидностью - 3700 грн.
Согласно законопроекта, для вышеуказанных категорий лиц размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом Министров с учетом коэффициента увеличения.
Принятый закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.
Как сообщалось, сегодня Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур.
Также сегодня депутаты отменили обязательную переаттестацию для украинских моряков.