08:52  29 июня
В Украине за сутки выявили 180 новых случаев COVID-19
17:46  29 июня
Появилось изображение Большого герба Украины, который предлагает Зеленский
18:00  29 июня
Оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотники
UA | RU
UA | RU
29 июня 2021, 20:27 8

Рада увеличила пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

29 июня 2021, 20:27 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада повысила пенсионное обеспечение отдельных категорий лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

За соответствующий законопроект №4555 о внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" в целом проголосовали 297 народных депутатов.

Дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачивается полностью независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода, - говорится в частности в принятых изменениях.

Законопроект также повышает уровень пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц.

Принятый документ предусматривает, что "размеры пенсии в связи с инвалидностью, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже: для I группы инвалидности - 6000 грн; для II группы - 4800 грн; для III группы - 3700 грн; для детей с инвалидностью - 3700 грн.

Согласно законопроекта, для вышеуказанных категорий лиц размеры пенсии, начиная с 2022 года, ежегодно с 1 марта индексируются в порядке, установленном Кабинетом Министров с учетом коэффициента увеличения.

Принятый закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, сегодня Рада одобрила штрафы за отказ от габаритно-весового контроля перегруженных фур.
Также сегодня депутаты отменили обязательную переаттестацию для украинских моряков.

закон голосование Верховная Рада социальные выплаты Чернобыль

Появилось изображение Большого герба Украины, который предлагает Зеленский
29 июня 2021, 17:46
Разумков созывает внеочередное заседание Рады на четверг
29 июня 2021, 17:42
С 1 июля вырастет максимальное пособие по безработице
29 июня 2021, 16:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram