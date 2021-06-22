Тарифи на гарячу воду та опалення цього року зростуть на третину - Кабмін

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Кабінет Міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, згідно із яким, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%

Відповідний документ розміщений на сайті Мінекономіки, передає RegioNews.

Згідно із прогнозом Кабміну, у 2022 році тарифи зростуть на 6%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть у 2021 році на 20%, 2022 році - на 11%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчають 2021 році на 10%, 2022 році - на 10%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.