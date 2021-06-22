11:11  22 червня
На Харківщині викрили бізнес із виробництва агрохімікатів: проведено 14 обшуків
13:03  22 червня
У МОЗ розповіли про підготовку до появи в Україні індійського штаму COVID-19
08:11  22 червня
За добу в ООС зафіксували 14 обстрілів українських військ, втрат немає
UA | RU
UA | RU
22 червня 2021, 14:10 1181

Тарифи на гарячу воду та опалення цього року зростуть на третину - Кабмін

22 червня 2021, 14:10 1181
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, згідно із яким, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%

Відповідний документ розміщений на сайті Мінекономіки, передає RegioNews.

Згідно із прогнозом Кабміну, у 2022 році тарифи зростуть на 6%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення зростуть у 2021 році на 20%, 2022 році - на 11%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Утримання будинків, споруд та прибудинкових територій подорожчають 2021 році на 10%, 2022 році - на 10%, у 2023 році - на 5%, у 2024 році - на 5%.

Уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року на третину

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

Кабмін тарифи ціна комунальні послуги опалення

У Дніпрі зросла вартість проїзду в громадському транспорті
20 червня 2021, 18:38
Уряд хоче пустити на святкування 30-ї річниці Незалежності майже 5,5 млрд грн
19 червня 2021, 18:45
ОАСК зупинив дію припису НАЗК про незаконність призначення Вітренка в "Нафтогаз”
18 червня 2021, 14:38
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Франківськ виріс: як села ОТГ радіють, а жителі міста розплачуються за перемогу над Парижем
Зелена хвиля Садового: куди може привести мера Львова політичний альянс з президентом
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua