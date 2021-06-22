Тарифы на горячую воду и отопление в этом году вырастут на треть - Кабмин

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, согласно которому тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%

Соответствующий документ размещен на сайте Минэкономики, передает RegioNews.

Согласно прогнозу Кабмина, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод возрастут в 2021 году на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает 2021 году на 10%, 2022 году - на 10%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.