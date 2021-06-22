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22 июня 2021, 14:10 1210

Тарифы на горячую воду и отопление в этом году вырастут на треть - Кабмин

22 июня 2021, 14:10 1210
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Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, согласно которому тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%

Соответствующий документ размещен на сайте Минэкономики, передает RegioNews.

Согласно прогнозу Кабмина, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод возрастут в 2021 году на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает 2021 году на 10%, 2022 году - на 10%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Уряд очікує зростання тарифів на опалення та гарячу воду цього року на третину

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

Кабмин тарифы цена коммунальные услуги отопление

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