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У Дніпрі зросла вартість проїзду в громадському транспорті
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20 червня 2021, 18:38 890

У Дніпрі зросла вартість проїзду в громадському транспорті

20 червня 2021, 18:38 890
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Фото: із відкритих джерел
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Міська рада Дніпра опублікувала рішення №628 від 17 червня, яким підвищується вартість проїзду у громадському транспорті

Про це повідомляється на офіційному сайті мерії, передає RegioNews.

Згідно з документом, вартість проїзду на соціально значущих маршрутах (тролейбуси, трамваї) міста виросте до 6,50 грн.

За проїзд на автобусних маршрутах загального користування доведеться заплатити 10 грн.

На міських автобусних маршрутах загального користування № 77 і № 141 проїзд буде коштувати 13 грн.

Найдорожче обійдеться поїздка на міському автобусному маршруті № 90, ціну якого виконком міської ради вирішив підвищити до 14 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутних таксі підвищиться до 10 грн.

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