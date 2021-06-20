У Дніпрі зросла вартість проїзду в громадському транспорті
Міська рада Дніпра опублікувала рішення №628 від 17 червня, яким підвищується вартість проїзду у громадському транспорті
Про це повідомляється на офіційному сайті мерії, передає RegioNews.
Згідно з документом, вартість проїзду на соціально значущих маршрутах (тролейбуси, трамваї) міста виросте до 6,50 грн.
За проїзд на автобусних маршрутах загального користування доведеться заплатити 10 грн.
На міських автобусних маршрутах загального користування № 77 і № 141 проїзд буде коштувати 13 грн.
Найдорожче обійдеться поїздка на міському автобусному маршруті № 90, ціну якого виконком міської ради вирішив підвищити до 14 грн.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Вінниці з 1 червня вартість проїзду у маршрутних таксі підвищиться до 10 грн.
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