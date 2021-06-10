16:22  10 червня
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ через недопуск Тупицького на засідання - ЗМІ
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
18:25  10 червня
На Донбасі шість обстрілів із забороненої зброї, один військовий поранений
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 15:11 124

Спиртзавод на Тернопільщині втретє виставили на аукціон

10 червня 2021, 15:11 124
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу фонду.

Підприємство розташоване в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі та селищі міського типу Дружба. Стартова ціна активу становить 7 291 753 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 5 липня.

Це буде вже третій аукціон із продажу Мишковицького спиртзаводу. 28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія Золотники-Агро з пропозицією 12,8 млн грн. Однак компанія не провела оплату за актив і результати аукціону було анульовано.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині вдруге не змогли продати спиртзавод.

Україна аукціон спиртзавод продаж Тернопільська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua