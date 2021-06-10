Спиртзавод на Тернопільщині втретє виставили на аукціон

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Фонд державного майна втретє виставив на приватизацію Мишковицький спиртзавод у Тернопільській області

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу фонду.

Підприємство розташоване в двох локаціях на Тернопільщині: селі Мишковичі та селищі міського типу Дружба. Стартова ціна активу становить 7 291 753 грн, а прийом заявок на участь в онлайн-аукціоні триватиме до 5 липня.

Це буде вже третій аукціон із продажу Мишковицького спиртзаводу. 28 грудня 2020 року переможцем перших торгів стала компанія Золотники-Агро з пропозицією 12,8 млн грн. Однак компанія не провела оплату за актив і результати аукціону було анульовано.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині вдруге не змогли продати спиртзавод.