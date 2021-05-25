У травні 2021 року приватизовано три об’єкти спиртової галузі

Лише в поточному місяці в Україні приватизовано 3 об’єкти спиртової галузі, загальна вартість продажу яких склала 205 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мінекономіки.

Так, 14 травня відбувся аукціон з продажу майна Рава-Руського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт”. За об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 учасники, а стартова ціна зросла з 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.

Новий власник після заключення договору отримає комплекс будівель та необхідне обладнання для виготовлення спирту.

Також, 20 травня на аукціоні ДП "Прозорро.Продажі” було приватизовано майно Іваньківського МПД та зберігання спирту. На об'єкт приватизації на торгах претендували 6 компаній, а стартова ціна зросла у 4,4 раза – з 20,4 млн грн до 90 млн грн. Запекла боротьба тривала протягом всіх раундів, фінальні ставки учасників різнилися всього в 1 гривню. Новий власник отримає, зокрема, будівлі дріжджових цехів, підробно-варильного відділення і майстерень, - йдеться в повідомленні.

Крім того, 21 травня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вишняківського МПД та зберігання спирту, за результатами якого до держбюджету мають надійти 83,6 млн грн. За право власності на відкритих торгах змагалися 3 учасники, які збільшили ціну в 3,9 раза зі стартових 21,2 млн грн до 83,6 грн.

Актив розташований в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області та у місті Хорол, підприємство має всі необхідні засоби для виготовлення спирту.

Успішна приватизація цих активів є частиною демонополізації ринку виробництва спирту, що стартувала у 2020 році. Загалом за результатами 2020-2021 років до державного бюджету має надійти вже близько 1,5 млрд грн від приватизації спиртових активів, а найголовніше – розпочалося формування нового ринку спирту, - додають у міністерстві.

Загалом, за інформацією Мінекономіки, на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства "Укрспирт” та ще 37 об’єктів, що об'єднані в концерн "Укрспирт”.

Як повідомлялося, у квітні на Харківщині на заводі "Укрспирту" вилучили незаконно виготовленої продукції на 4,5 млн. 110 тис. літрів етилового спирту знайдено під час обшуку.

У той же час на Полтавщині вдруге не змогли продати спиртзавод. Переможець торгів не прибув для укладання договору.