На Полтавщині вдруге не змогли продати спиртзавод

Переможець торгів не прибув для укладання договору

Переможець торгів не прибув для укладання договору

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У березні відбувся онлайн-аукціон з приватизації Вишняківського спиртзаводу. Його вартість зросла до 101 млн грн, але переможець не прибув для укладання договору.Така ситуація складається уже вдруге.

Про це йдеться в акті про непідписання договору купівлі-продажу від 5 квітня на Прозорро, передає RegioNews.

Йдеться про аукціон окремого майна Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт". Переможцем став ТОВ "Спіріт етил". Ця компанія запропонувала на 1 копійку більше за "Фаворит-агро плюс" й перемогла в аукціоні, але потім проігнорувала можливість укладання договору. Ця компанія більше не може претендувати на цей завод на подальших аукціонах.

Об'єкт розташований в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, був заснований ще в 1776 році та модернізований в 2015-ому.

Як повідомлялося, спочатку 18 грудня на аукціоні продали за рекордну суму п'ятнадцятий завод "Укрспирту". У разі відмови від лота переможець аукціону повинен буде сплатити до бюджету вартість гарантійного внеску – близько 2 млн грн.

Згодом 10 лютого повідомили, що спиртзавод на Полтавщині повторно виставлять на продаж: у чому причина. Переможець минулого аукціону не сплатив рекордні 234 млн грн.