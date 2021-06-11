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11 червня 2021, 20:26 695

Першу продану в Україні в'язницю переоблаштують на кампус

11 червня 2021, 20:26 695
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Фото з відкритих джерел
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На території колишньої виправної колонії у Львові, яку першою приватизували в Україні, побудують кампус, де планують створити всі умови для розвитку талантів міста

Про це повідомив Мін’юст у Telegram, передає RegioNews.

Власником території стала одна з компаній групи SoftServe, що працює у сфері IT.

За словами члена Ради директорів Олега Дениса, на місці колонії створять квартал, де хочуть зібрати таланти та створити умови для їх розвитку. Там також планують побудувати садочок, спортивну інфраструктуру та створити робочі місця.

Для зведення нових об’єктів проведуть архітектурний конкурс.

Як повідомлялося, 3 червня в Україні вперше продали в'язницю. В Україні на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377 мійльйонів 500 тисяч гривень. Це сталося в рамках "Великого розпродажу в’язниць".

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