Приватизация 25 спиртзаводов добавила в бюджет 1,5 млрд грн - Фонд госимущества

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От начала демонополизации спиртовой отрасли 1 июля 2020 года состоялись аукционы по приватизации 25 активов спиртовой отрасли, что принесло в бюджет почти 1,5 млрд грн

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества, передает RegioNews.

Всего в этом году в первом полугодии ФГИУ намерен передать семь спиртзаводов для приватизации на онлайн-аукционах, в третьем квартале - семь активов, в четвертом - еще шесть.

ФГИ планирует 6 июля повторно продать на аукционе Мышковицкий спиртзавод (Тернопольская обл.) со стартовой ценой 7,29 млн грн. На 30 июня запланирован повторный аукцион по продаже Мартыновского спиртзавода (с. Мартыновка Винницкой обл.) со стартовой ценой 31,02 млн грн.

Как сообщалось, 10 июня спиртзавод на Тернопольщине в третий раз выставили на аукцион. Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Мышковицкий спиртзавод в Тернопольской области.

6 апреля на Полтавщине второй раз не смогли продать спиртзавод. Победитель торгов не прибыл для заключения договора.

Взамен в мае 2021 года приватизировано три объекта спиртовой отрасли, общая стоимость продажи которых составила 205 млн грн.