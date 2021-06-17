14:59  17 июня
В "Киевавтодоре" проводят обыски по делу о неуплате налогов
14:33  17 июня
Рада увеличила территорию города Миргород Полтавской области
08:09  17 июня
На Донбассе стреляли вблизи восьми населенных пунктов: есть травмированный
UA | RU
UA | RU
17 июня 2021, 14:15 227

Приватизация 25 спиртзаводов добавила в бюджет 1,5 млрд грн - Фонд госимущества

17 июня 2021, 14:15 227
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

От начала демонополизации спиртовой отрасли 1 июля 2020 года состоялись аукционы по приватизации 25 активов спиртовой отрасли, что принесло в бюджет почти 1,5 млрд грн

Об этом сообщается на сайте Фонда государственного имущества, передает RegioNews.

Всего в этом году в первом полугодии ФГИУ намерен передать семь спиртзаводов для приватизации на онлайн-аукционах, в третьем квартале - семь активов, в четвертом - еще шесть.

ФГИ планирует 6 июля повторно продать на аукционе Мышковицкий спиртзавод (Тернопольская обл.) со стартовой ценой 7,29 млн грн. На 30 июня запланирован повторный аукцион по продаже Мартыновского спиртзавода (с. Мартыновка Винницкой обл.) со стартовой ценой 31,02 млн грн.

Как сообщалось, 10 июня спиртзавод на Тернопольщине в третий раз выставили на аукцион. Фонд государственного имущества в третий раз выставил на приватизацию Мышковицкий спиртзавод в Тернопольской области.

6 апреля на Полтавщине второй раз не смогли продать спиртзавод. Победитель торгов не прибыл для заключения договора.

Взамен в мае 2021 года приватизировано три объекта спиртовой отрасли, общая стоимость продажи которых составила 205 млн грн.

приватизация Фонд госимущества бюджет спиртзавод продажа

Рада направила почти 750 млн гривен на зарплаты работников судов
17 июня 2021, 13:53
Первую проданную в Украине тюрьму переоборудуют в кампус
11 июня 2021, 20:26
Дело третьей попытки подкупа главы Фонда госимущества передали в суд
03 июня 2021, 21:55
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Вместо "народных республик" – фейковые "советы". Как план по разрыву Украины на куски перешел к запасному варианту
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram