Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир
Законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень передбачено ввести нові податки на продаж квартир
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на законопроєкт №5600, розміщений на сайті парламенту.
Проєктом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.
Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.
Як повідомлялося, 12 травня прем'єр анонсував схвалення урядом законопроєкту щодо змін до Податкового кодексу. Уряд має намір змусити великий бізнес платити податки.