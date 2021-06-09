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09 червня 2021, 18:39 1872

Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир

09 червня 2021, 18:39 1872
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Фото з відкритих джерел
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Законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень передбачено ввести нові податки на продаж квартир

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на законопроєкт №5600, розміщений на сайті парламенту.

Проєктом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.

Крім того, для громадян пропонується ввести оподаткування ПДФО за ставкою 18% доходів, отриманих від продажу протягом звітного податкового року третього і наступних об'єктів нерухомості.

Як повідомлялося, 12 травня прем'єр анонсував схвалення урядом законопроєкту щодо змін до Податкового кодексу. Уряд має намір змусити великий бізнес платити податки.

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