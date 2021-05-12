Прем'єр анонсував схвалення урядом законопроєкту щодо змін до Податкового кодексу

Уряд має намір змусити великий бізнес платити податки

Уряд має намір змусити великий бізнес платити податки

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Уряд сьогодні схвалить законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу, який має дозволити збільшити щорічні надходження в бюджет до 60 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Наголошу, що ми не підвищуємо та не плануємо підвищувати загальнодержавні податки для людей чи бізнесу. Зміни не торкнуться ФОПів чи загалом малого та середнього бізнесу. Ми закриваємо прогалини, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні, - повідомив Шмигаль.

Прем’єр пояснив, що законопроєкт містить 4 головні блоки:

ставки окремих податків будуть приведені у відповідність до фактичного рівня макропоказників. Це стосується, наприклад, плати за використання води та лісів або екологічного податку;

рентні платежі з видобування корисних копалин. Видобуток з українських надр має бути справедливо оподаткованим. Так само підвищимо й ефективність зборів акцизного податку;

подальша протидія "скруткам" та боротьба з тіньовим використанням землі та обігом сільськогосподарської продукції;

питання, які стосуються адміністрування податкового боргу.

Як повідомлялося, у Кабміні вважають, що ціна на землю зросте в п'ять разів після запуску ринку. В уряді планують відкрити ринок землі з 1 липня.