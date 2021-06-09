Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир

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Законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений предусмотрено ввести новые налоги на продажу квартир

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на законопроект №5600, размещенный на сайте парламента.

Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

Кроме того, для граждан предлагается ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Как сообщалось, 12 мая премьер анонсировал одобрение правительством законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс. Правительство намерено заставить крупный бизнес платить налоги.