12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
13:58  09 июня
В Украине хотят продлить карантин на все лето
17:59  09 июня
Штаб ООС о ситуации на Донбассе: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 18:39 1856

Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир

09 июня 2021, 18:39 1856
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений предусмотрено ввести новые налоги на продажу квартир

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на законопроект №5600, размещенный на сайте парламента.

Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

Кроме того, для граждан предлагается ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Как сообщалось, 12 мая премьер анонсировал одобрение правительством законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс. Правительство намерено заставить крупный бизнес платить налоги.

бюджет налог Налоговый кодекс продажа квартира

В Украине хотят в несколько раз повысить экологический налог
07 июня 2021, 17:42
В КИУ рассказали, кто из "слуг" миллионеров арендует жилье за бюджетные средства
07 июня 2021, 12:01
В Минсоцполитики планируют повышение пенсий военнослужащим
04 июня 2021, 13:04
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua