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08 червня 2021, 16:46 1429

В Україні змінилися правила перетину кордону під час карантину

08 червня 2021, 16:46 1429
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Кабінет Міністрів послабив правила перетину державного кордону під час карантину, уникнути самоізоляції можна не лише за допомогою ПЛР-тесту

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, на пунктах пропуску нові правила перетину кордону почнуть діяти у середу, 9 червня.

Сьогодні, 8 червня набула чинності постанова про розширення переліку документів для перетину кордону у час карантину, яку уряд ухвалив 2 червня.

Для іноземців та осіб без громадянства дозволяється пред'являти негативний експрес-тест, зроблений за 72 години до приїзду чи довідку про повну вакцинацію.

Документ про вакцинацію повинен бути або в оригіналі англійською, або перекладений.

Громадянам України потрібно мати негативний експрес-тест і документ про повну вакцинацію. ПЛР-тест не потрібен для дітей віком до 12 років.

Нагадаємо, Кабмін пом'якшив карантинні обмеження в Україні, - постанова.

коронавірус Кабмін карантин кордон ПЛР-тест

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