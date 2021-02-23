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23 лютого 2021, 13:29 33

Експосадовцям податкової загрожує до 10 років ув‘язнення за фінансові махінації

23 лютого 2021, 13:29 33
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Фото: Facebook
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П’ятьом колишнім співробітникам Броварської об’єднаної податкової інспекції повідомлено про підозру за фактами перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також службового підроблення. За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що коли фігуранти були співробітниками Броварської об’єднаної податкової інспекції, упродовж 2015-2019 років незаконно вносили корективи в автоматизовану інформаційну систему та відомості до офіційних документів щодо сплачених податків. На підставі цього особам, які не мали на це права, було незаконно відшкодовано податок з доходів фізичних осіб.

Внаслідок протиправних дій податківців суб’єктам господарювання незаконно було повернуто понад 3 мільйони гривень державних коштів. Це підтверджується експертним висновком", - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних колишній начальник одного з відділів Броварської податкової інспекції, три експодатківці та чоловік однієї зі співробітниць.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили схему привласнення мільйонів бюджетних коштів на закупівлі медобладнання.

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