Харківський "Коксохім" оштрафували на 3,5 мільйона через забруднення повітря

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3 червня Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури і оштрафував на 3,5 млн грн коксовий завод "Новомет" у Харкові

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову Держекоінспекції Харківської області Інесу Сосіну, передає RegioNews.

За її словами, таке рішення прийняте через заподіяну викидами заводу шкоду екології.

Було винесено рішення сьогодні. Задоволено позов прокуратури в інтересах екоінспекції. Вони не зобов'язані виплачувати ці гроші, поки рішення не набуде чинності", - розповіла Сосіна.

Нагадаємо, 24 лютого, Харківська міськрада звернеться до президента з вимогою закрити "Коксохім". "За" проєкт рішення проголосували 82 депутати.

Також 24 березня стало відомо, що у Харкові директору "Коксохіму” повідомили про підозру. Завод більш ніж пів року здійснював наднормативні викиди забруднюючих речовин в повітря без відповідного дозволу.