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03 червня 2021, 12:19 361

Верховна Рада ухвалила "податок на Google"

03 червня 2021, 12:19 361
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Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google". Він зобов'яже інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Відповідний законопроєкт підтримали 283 народні депутати.

Зазначається, що закон спрямований на збільшення доходів держбюджету від ПДВ за рахунок залучення до оподаткування ПДВ нерезидентів, що надають фізособам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Також передбачається, що міжнародні компанії, які діють в інформаційному просторі України та заробляють на мережевій рекламі, платитимуть податки в Україні, зокрема ПДВ.

Передбачається, що податки в Україні сплачуватимуть такі інтернет-гіганти, як Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що парламент 3 червня під час засідання розблокував підписання закону №2195 про онлайн-торги землею.

ВР законопроєкт інтернет податки ПДВ

 
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