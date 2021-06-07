В Украине хотят в несколько раз повысить экологический налог
Согласно законопроекта, который вносит изменения в Налоговый кодекс (так называемого «антиахметовского"), планируется увеличить также и экологический налог - за выбросы углерода придется заплатить втрое больше
Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает RegioNews.
Эконалог, напоминают в ведомстве, – обязательный платеж, уплачиваемый с фактических объемов различных выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающей среде.
Сейчас ставка экологического налога на выбросы СО2 в Украине является одной из самых низких в мире. Для сравнения приводят пример Польши, которая устанавливает минимальную ставку в Европе, в размере 1 евро/т, а в нашей стране – лишь 10 грн за тонну.
Законопроектом №5600 ставку планируют повысить втрое, почти до польского уровня – до 30 грн/т. От этих изменений ожидается получить дополнительные 2,1 млрд грн.
Также увеличится ставка экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза. В дальнейшем постепенно в 8 раз к 2029 году. Дополнительный ресурс поступлений в государственный и местный бюджеты - 100 млн грн.
Кроме этого планируется втрое увеличить налог за отходы для предприятий горной промышленности: с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну. Дополнительный ресурс поступлений - 300 млн грн.
Экологический налог, за исключением налога с радиоактивных отходов, делится так: доля государства составляет 45%, местных властей – 55%.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла "налог на Google".