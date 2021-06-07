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07 июня 2021, 17:42 472

В Украине хотят в несколько раз повысить экологический налог

07 июня 2021, 17:42 472
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Фото из открытых источников
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Согласно законопроекта, который вносит изменения в Налоговый кодекс (так называемого «антиахметовского"), планируется увеличить также и экологический налог - за выбросы углерода придется заплатить втрое больше

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает RegioNews.

Эконалог, напоминают в ведомстве, – обязательный платеж, уплачиваемый с фактических объемов различных выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающей среде.

Сейчас ставка экологического налога на выбросы СО2 в Украине является одной из самых низких в мире. Для сравнения приводят пример Польши, которая устанавливает минимальную ставку в Европе, в размере 1 евро/т, а в нашей стране – лишь 10 грн за тонну.

Законопроектом №5600 ставку планируют повысить втрое, почти до польского уровня – до 30 грн/т. От этих изменений ожидается получить дополнительные 2,1 млрд грн.

Также увеличится ставка экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза. В дальнейшем постепенно в 8 раз к 2029 году. Дополнительный ресурс поступлений в государственный и местный бюджеты - 100 млн грн.

Кроме этого планируется втрое увеличить налог за отходы для предприятий горной промышленности: с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну. Дополнительный ресурс поступлений - 300 млн грн.

Экологический налог, за исключением налога с радиоактивных отходов, делится так: доля государства составляет 45%, местных властей – 55%.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла "налог на Google".

Ранее сообщалось, что экс-чиновникам налоговой грозит до 10 лет заключения за финансовые махинации. Действия злоумышленников квалифицированы сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

налоги экология выброс загрязнение бюджет предприятие

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