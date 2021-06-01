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01 червня 2021, 12:05 57

Тупицький вперше прийшов до суду, але запобіжний захід йому не обрали

01 червня 2021, 12:05 57
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Фото: Сегодня
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Відсторонений від посади ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький вперше прийшов на судове засідання у справі про підкуп свідка і надання неправдивих свідчень, однак воно не відбулося, оскільки не з'явилися прокурори

Про це повідомляє "Сегодня”, передає RegioNews.

Більш того, суддя оголосив, що прокурори подали клопотання про відкликання свого прохання щодо обрання запобіжного заходу Тупицькому”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що справу заберуть у Печерського суду міста Києва і передають до Подільського суду, де її розглядатимуть по суті. Таким чином, запобіжний захід ексголові КСУ вже не будуть обирати.

Раніше прокуратура просила призначити Олександру Тупицькому заставу в розмірі 45 тис. грн і заборонити йому з'являтися у Конституційному Суді.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Олександр Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Згодом Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.

Також повідомлялось, що Адвокати Тупицького не з'явились на засідання суду з розгляду справи про підкуп свідків.

суд кримінальна справа засідання КСУ Олександр Тупицький

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