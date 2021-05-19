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19 мая 2021, 13:56 292

Кабмин хочет разрешить перерасчитывать стоимость коммунуслуг в случае их некачественного предоставления

19 мая 2021, 13:56 292
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров начал процедуру общественного обсуждения постановления, которое предусматривает перерасчёте стоимости коммунальных услуг в случае, если они не предоставлены, предоставлены не в полном объёме или несоответствующего качества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

В течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью относительно проекта постановления.

В проекте предложен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения и т.п. Также предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг.

В случае несоответствия характеристикам, будет проведен перерасчет и вычтено несоответствие.

В проекте документа определяются особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

Указывается, что перерасчет за некачественную услугу будет осуществляться представителем услуги на основании составленного акта-претензии. При этом если акт поступит от одного потребителя, проживающего в многоквартирном доме, перерасчет будет осуществляться для всего дома.

Также подчеркивается, что перерасчет за некачественное предоставление коммунальных услуг будет осуществляться вне зависимости от наличия у потребителя долгов за коммуналку.

Как сообщалось, СНБО хочет изучить связь спада экономики в Украине с повышением тарифов на ЖКУ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны запросил ряд материалов у премьер-министра.

Также для контроля за назначением субсидий органы соцзащиты хотят доступ к банковской тайне.

коммунальные услуги услуги Минрегион перерасчёт качество

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