Кабмин хочет разрешить перерасчитывать стоимость коммунуслуг в случае их некачественного предоставления
Кабинет министров начал процедуру общественного обсуждения постановления, которое предусматривает перерасчёте стоимости коммунальных услуг в случае, если они не предоставлены, предоставлены не в полном объёме или несоответствующего качества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
В течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью относительно проекта постановления.
В проекте предложен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения и т.п. Также предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг.
В случае несоответствия характеристикам, будет проведен перерасчет и вычтено несоответствие.
В проекте документа определяются особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.
Указывается, что перерасчет за некачественную услугу будет осуществляться представителем услуги на основании составленного акта-претензии. При этом если акт поступит от одного потребителя, проживающего в многоквартирном доме, перерасчет будет осуществляться для всего дома.
Также подчеркивается, что перерасчет за некачественное предоставление коммунальных услуг будет осуществляться вне зависимости от наличия у потребителя долгов за коммуналку.
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