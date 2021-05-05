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05 травня 2021, 13:04 584

РНБО хоче вивчити зв’язок спаду економіки в Україні з підвищенням тарифів на ЖКП

05 травня 2021, 13:04 584
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Секретар Ради нацбезпеки і оборони запросив низку матеріалів у прем’єр-міністра
Фото з відкритих джерел
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Секретар РНБО Данілов попросив прем'єра Шмигаля проаналізувати і скерувати до Апарату РНБО структуру власників усіх енергетичних і газових компаній в Україні.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на лист секретаря РНБО до прем'єра, який є у розпорядженні видання, передає RegioNews.

У документі повідомляється про плани РНБО розглянути "питання погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".

На цій підставі секретар РНБО запросив у прем'єра інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників усіх енергетичних компаній, енергопостачальних компаній та операторів систем розподілу електроенергії (колишніх обленерго), а також газопостачальних і газозбутових компаній України.

Крім того, Данілов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні тарифів на комунальні послуги і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.

Як повідомлялося, 27 квітня після візиту на Херсонщину Зеленський доручив підготувати засідання РНБО. Доручення надійшло секретареві РНБО Данілову.

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