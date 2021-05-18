15:12  18 травня
Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
11:13  18 травня
У МЗС відреагували на відео, опубліковане екссуддею Чаусом
08:11  18 травня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька
UA | RU
UA | RU
18 травня 2021, 16:10 120

В Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій, – Мінсоцполітики

18 травня 2021, 16:10 120
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

В Україні нині відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, а коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні заборгованості із виплати житлових субсидій в країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни, - сказав Музиченко.

Він додав, що відомство планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту.

Раніше повідомлялося, що в Мінсоцполітики хочуть змінити правила для отримання субсидій. Пропонується надати право на субсидію, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень.

Україна гроші виплати комунальні послуги Мінсоцполітики

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua