В Україні відсутня заборгованість з виплати субсидій, – Мінсоцполітики

В Україні нині відсутня заборгованість з виплати субсидій на житлово-комунальні послуги, а коштів на виплати до початку опалювального сезону вистачає.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні заборгованості із виплати житлових субсидій в країні немає. Вони фінансуються вчасно і забезпечується їхня виплата у встановлені терміни, - сказав Музиченко.

Він додав, що відомство планує проаналізувати додаткову потребу в коштах на субсидії, яка може з'явитися з урахуванням тарифів на послуги, і в разі потреби буде виходити з відповідними ініціативами до уряду та парламенту.

Раніше повідомлялося, що в Мінсоцполітики хочуть змінити правила для отримання субсидій. Пропонується надати право на субсидію, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень.