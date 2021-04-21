Для контролю за призначенням субсидій органи соцзахисту хочуть доступу до банківської таємниці – Мінсоцполітики

Заступник міністра вважає, що субсидії не потребує особа, в якої є два і більше автомобілі

Заступник міністра вважає, що субсидії не потребує особа, в якої є два і більше автомобілі

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Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Якщо раніше була норма стосовно того, що субсидія не призначалася в разі купівлі певних дороговартісних речей на суму понад 50 тисяч гривень, то наразі відбувається уточнення, що саме мається на увазі. Тому що ми мали певні непорозуміння в попередні періоди. Крім цього, якщо ми говоримо про певні аспекти майнового стану, скажімо так, ситуація з верифікацією показує, що люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках роблять після цього або внески до статутного капіталу певних товариств, або підприємств на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто платити комунальні послуги коштів не вистачає, а здійснити відповідні статутні внески – будь ласка, - сказав Музиченко.

Крім того, за його словами, "є ситуації, коли людина, оформивши субсидію, купує валюти більше ніж на мільйон гривень, або купує два чи три автомобілі".

Ми не говоримо про те, що це масовий характер. Це окремі відсотки, можливо, десяті частки відсотків. Але якщо ми говоримо про те, що субсидії це адресна допомога, то держава має правильно регулювати її надання і забезпечити її потрапляння саме тим, хто цього потребує, а не здійснює покупки одноразово на 50 тисяч і більше, а от комунальні послуги оплатити цим людям складно, - розповів чиновник.

Він нагадав, що кожного разу перед оформленням субсидії відбувається процедура перевірки.

Але є обмеження в доступі. Ви ж розумієте, органи соціального захисту населення, припустимо, не мають доступу до банківської таємниці. А всі покупки понад 50 тисяч гривень проходять через банківські установи відповідно до рішення Нацбанку. Тому нам потрібна допомога Міністерства фінансів, яке має доступ до такої інформації. Ця робота проводиться кожного місяця. Зараз настав час, коли ми маємо уточнити відповідні аспекти, - зауважив заступник міністра.

Також він розповів про зміни в роботі Комісії з питань призначення та надання житлових субсидій.

Якщо говорити про рішення комісії, з одного боку, в нас відбувається адміністративно-територіальна реформа. Раніше в нас було по суті 490 районів, залишилося 130. І це означає, що плече доступу до відповідних організацій вже не 10 кілометрів, а подекуди 100 кілометрів. Відповідно, яка комісія може об’єктивно прийняти рішення за 100 км? З іншого боку, ми проаналізували, які саме рішення приймають комісії. В основному це два аспекти: перше - надання субсидії на понаднормову площу, тобто, якщо ми говоримо про те, що сім’я проживає у приміщенні, яке більше за соціально встановлений норматив, в такому випадку це майже половина комісійних справ. Якщо ми приймаємо ці рішення автоматично, то навіщо нам в принципі комісія? Тепер ці рішення будуть приймати безпосередньо органи соціального захисту населення без потреби розгляду на комісії, - зазначив Музиченко.

Інший аспект, на який він звернув увагу, - коли в домогосподарстві, яке претендує на субсидію, зареєстровані, але не проживають певні особи - діти, або інші члени домогосподарства.

Ми прекрасно розуміємо, що значна частина людей в нас зареєстрована в одному місці, а фактично проживає або працює в іншому місці. Якщо це і зараз підтверджується документально, але паралельно кожне таке рішення виноситься на комісійну справу. Тобто це більше 300 тисяч випадків по країні. То ми просто на підставі цих документів можемо вже приймати рішення знову ж таки без розгляду на комісійних справах. Тому наразі цей аспект абсолютно ніяким чином не впливає на контингент одержувачів субсидій, - повідомив заступник міністра.

Також він вважає, що якщо у конкретної особи є два і більше автомобілі, то субсидії така особа не потребує. При цьому посадовець зауважив, що йдеться не про транспортні засоби, а саме про автомобілі.

На уточнення, скількох людей позбавили субсидій унаслідок перевірки, Музиченко відповів, що на сьогодні близько 3 мільйонів домогосподарств отримують житлову субсидію.

У нас квітень останній місяць опалювального періоду. Якщо говорити про те, що виявляє верифікація, то це 2-3%, - сказав він.

Як повідомлялося, влада вирішила максимально "закрутити гайки” українцям по субсидіях - ЗМІ. В Україні відбувається запровадження суворих обмежень по всіх соціальних питаннях.

Раніше у Мінсоцполітики пояснили, чому українцям зменшили субсидії. Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств.