ТСК Ради вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним"

Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані

Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані

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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нікчемним і нереальним до виконання.

Про це в інтерв’ю виданню "Главком” розповіла очільниця ТСК Юлія Гришина, передає RegioNews.

У нас зараз іде розслідування ТСК по всіх пунктах фінансового плану, який, на наш погляд, є "фіктивним". Ми будемо готувати звернення і до Президента, і до Прем’єра про те, чому вважаємо цей фінансовий план абсолютно нікчемним. Усі люди, які причетні до його підготовки, взагалі некомпетентні, — заявила вона.

Гришина додала, що заплановані показники прибутків, вказані у фінансовому плані, абсолютно необґрунтовані.

Фінплан попереднього року був таким самим, тож затвердження фінансових планів — це така вже певна традиція в "УЗ". Тому виникає питання: хто затверджує такі фінансові плани і хто буде нести за це відповідальність, — підкреслила нардеп.

Як повідомлялося, 30 квітня ТСК Верховної ради рекомендувала звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".

Раніше Кабмін зобов'язав "Укрзалізницю" перерахувати до держбюджету 750 млн грн дивідендів. Виплату дивідендів доручено провести не пізніше 30 червня 2021 року.