ТСК Ради вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним"
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нікчемним і нереальним до виконання.
Про це в інтерв’ю виданню "Главком” розповіла очільниця ТСК Юлія Гришина, передає RegioNews.
У нас зараз іде розслідування ТСК по всіх пунктах фінансового плану, який, на наш погляд, є "фіктивним". Ми будемо готувати звернення і до Президента, і до Прем’єра про те, чому вважаємо цей фінансовий план абсолютно нікчемним. Усі люди, які причетні до його підготовки, взагалі некомпетентні, — заявила вона.
Гришина додала, що заплановані показники прибутків, вказані у фінансовому плані, абсолютно необґрунтовані.
Фінплан попереднього року був таким самим, тож затвердження фінансових планів — це така вже певна традиція в "УЗ". Тому виникає питання: хто затверджує такі фінансові плани і хто буде нести за це відповідальність, — підкреслила нардеп.
Як повідомлялося, 30 квітня ТСК Верховної ради рекомендувала звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".
Раніше Кабмін зобов'язав "Укрзалізницю" перерахувати до держбюджету 750 млн грн дивідендів. Виплату дивідендів доручено провести не пізніше 30 червня 2021 року.