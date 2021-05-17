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17 травня 2021, 14:28 201

ТСК Ради вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним"

17 травня 2021, 14:28 201
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Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані
Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані
Фото з відкритих джерел
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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вважає фінансовий план Укрзалізниці на 2021 рік нікчемним і нереальним до виконання.

Про це в інтерв’ю виданню "Главком” розповіла очільниця ТСК Юлія Гришина, передає RegioNews.

У нас зараз іде розслідування ТСК по всіх пунктах фінансового плану, який, на наш погляд, є "фіктивним". Ми будемо готувати звернення і до Президента, і до Прем’єра про те, чому вважаємо цей фінансовий план абсолютно нікчемним. Усі люди, які причетні до його підготовки, взагалі некомпетентні, — заявила вона.

Гришина додала, що заплановані показники прибутків, вказані у фінансовому плані, абсолютно необґрунтовані.

Фінплан попереднього року був таким самим, тож затвердження фінансових планів — це така вже певна традиція в "УЗ". Тому виникає питання: хто затверджує такі фінансові плани і хто буде нести за це відповідальність, — підкреслила нардеп.

Як повідомлялося, 30 квітня ТСК Верховної ради рекомендувала звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".

Раніше Кабмін зобов'язав "Укрзалізницю" перерахувати до держбюджету 750 млн грн дивідендів. Виплату дивідендів доручено провести не пізніше 30 червня 2021 року.

Укрзализныця ТСК Верховна Рада фінплан нардепи

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