ВСК Рады считает финплан Укрзализныци на 2021 год "абсолютно ничтожным"
Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план Укрзализныци на 2021 год ничтожным и нереальным к выполнению.
Об этом в интервью изданию "Главком"рассказала руководительница ВСК Юлия Гришина, передает RegioNews.
У нас сейчас идет расследование ВСК по всем пунктам финансового плана, который, на наш взгляд, является "фиктивным". Мы будем готовить обращение и к президенту, и к премьеру о том, почему считаем этот финансовый план абсолютно ничтожным. Все люди, которые причастны к его подготовке, вообще некомпетентны, — заявила она.
Гришина добавила, что запланированные показатели прибылей, указанные в финансовом плане, абсолютно необоснованны.
Финплан предыдущего года был таким же, поэтому утверждение финансовых планов — это такая уж определенная традиция в "УЗ". Поэтому возникает вопрос: кто утверждает такие финансовые планы и кто будет нести за это ответственность, — подчеркнула нардеп.
Как сообщалось, 30 апреля ВСК Верховной Рады рекомендовала уволить руководство и наблюдательный совет " Укрзализныци". Председатель ВСК отметила, что"терпение лопнуло".
Раньше Кабмин обязал "Укрзализныцю" перечислить в госбюджет 750 млн грн дивидендов. Выплату дивидендов поручено провести не позднее 30 июня 2021 года.