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23 квітня 2021, 12:58 342

Кабмін зобов'язав "Укрзалізницю" перерахувати до держбюджету 750 млн грн дивідендів

23 квітня 2021, 12:58 342
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Виплату дивідендів доручено провести не пізніше 30 червня 2021 року
Виплату дивідендів доручено провести не пізніше 30 червня 2021 року
Фото з відкритих джерел
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Уряд затвердив річний звіт "Укрзалізниці" за 2019 рік і зобов'язав компанію перерахувати до держбюджету 749,5 мільйона гривень дивідендів.

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження Кабміну.

Документом доручено затвердити на річних зборах акціонерного товариства "Укрзалізниця" річний звіт компанії, а також звіти наглядової ради та правління за 2019 рік.

Також розпорядженням доручено затвердити розподіл чистого прибутку "Укрзалізниці" за 2019 рік, зокрема, направити 30% прибутку в розмірі 749,5 млн грн на виплату дивідендів до державного бюджету, а решту 70% прибутку в сумі 1,75 млрд грн – на покриття збитків минулих років (за вирахуванням вартості тимчасового контрольного пункту в'їзду на "Чонгар" розміром 115,6 млн грн ця сума становитиме 1,63 млрд грн).

Виплату дивідендів доручено провести відповідно до вимог законодавства не пізніше 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, 15 квітня слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”.

Кабмін Укрзализныця гроші УЗ уряд

 
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