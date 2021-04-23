Борг облгазів перед ГТС України досяг 10 млрд грн, - глава "Оператора ГТС"

За перший квартал 2021 року вони наростили борг на 8,7 мільярда грн

За перший квартал 2021 року вони наростили борг на 8,7 мільярда грн

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Про це заявив глава "Оператора ГТС" Сергій Макогон в інтерв'ю Економічній правді, передає RegioNews.

Борг перед ОГТСУ становить 9,943 мільярда грн, вони не сплатили 1,1 мільярда кубів газу. Звертаю увагу, що на кінець 2020 року їх заборгованість була 1,23 мільярда. Тобто за перший квартал 2021 року вони наростили її на 8,7 мільярда гривень, - повідомив Макогон.

За його словами, держпідприємство "Оператор газотранспортної системи України" - прибуткова компанія. Майже 80% доходу надходить від транзиту. Однак, через борги облгазів держава недоотримує дивіденди.

Тому тут дуже важливо передбачити механізми, як можна з цим боротися. У чому зараз проблема з облгазами? Щодо них немає ніякої законодавчої вимоги хоч щось нам платити, - зазначив Макогон.

Він також вважає, що регулятор в сьогоднішніх умовах не здатний вплинути на приватні облгази, а тому потрібно впроваджувати розподільні рахунки.

Так, до них приїжджає НКРЕКП, виписують їм штрафи, ми подаємо на них до суду, але це все так довго. Тому ми вже давно запропонували, і досі наполягаємо на впровадженні так званих розподільних рахунків. Один із прикладів - "Донецькоблгаз", кінцевим бенефіціаром якого, як кажуть, є пан Курченко. Ця компанія почала створювати перед нами по 250 мільйонів гривень боргів на місяць. Вона абсолютно перестала з нами розраховуватися і зараз її загальний борг майже 900 мільйонів. Це питання було піднято вже на рівні прем'єр-міністра, - зазначив Сергій Макогон.

В інтерв'ю глава ОГТСУ також підкреслив, що газотранспортна система працює стабільно, попри великі заборгованості з боку облгазів, проте страждає державний бюджет.

ГТС поки не постраждала. Але постраждає держбюджет, куди ми виплачуємо чистий прибуток у вигляді дивідендів. У нас цього року чистий прибуток 20,4 мільярда гривень, - підкреслив Сергій Макогон.

Як повідомлялося, 14 квітня у Донецькоблгазу забрали ліцензію. Голова НКРЕКП назвав дії газової компанії "диверсією".

Раніше, 19 березня, введені санкції РНБО проти двох компаній-власників "Донецькоблгазу". На 49,99% акцій "Донецькоблгазу" суд наклав арешт.