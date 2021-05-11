В Міненергетики вважають, що потрібно вдвічі збільшити тариф на електроенергію

Ринкова ціна має становити до 4 грн за кВт-год в залежності від регіону

Ринкова ціна має становити до 4 грн за кВт-год в залежності від регіону

Фото: з відкритих джерел

Нині діюча ціна на електроенергію у розмірі 1,68 грн за кВт-год є у два рази нижчою за ринкову ціну. В умовах ринку тариф для населення має бути у два рази вище і відрізнятися в залежності від регіону України.

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав заступник міністра енергетики Юрій Бойко.

За його словами, кінцева ціна на електричну енергію для споживачів (у тому числі - побутових) складається з безпосередньо вартості електроенергії на ринку, тарифу на її передачу високовольтними мережами НЕК "Укренерго", тарифу на розподіл низьковольтними мережами операторів систем розподілу, тарифу на поставку і податків.

"Для побутових споживачів ця ціна мала бути вже з 1.07.2019 року значно вищою щодо поточної (1,68 грн за кВт-год) і диференційованою залежно від області. Так, на сьогодні ціна має становити від 2,60-2,96 грн за кВт-год по місту Києву та Дніпропетровській області до 3,70-4 грн за кВт-год в Івано-Франківській та Луганській областях відповідно (тариф на розподіл на сьогодні найвищий саме в Луганській області та в три рази вище, ніж у Києві)", - написав він.

Бойко зазначив, що після скасування з січня 2021 року дії пільгового тарифу на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, середньозважена ціна на електрику зросла на 32%, з 1,21 грн за кВт-год до 1,60 грн за кВт-год.

Так, зараз середня вартість електричної енергії для побутових споживачів становить близько 1,60 грн за кВт-год (з урахуванням зонного обліку), з яких тільки транспортна складова (середньозважена) становить 1,51 грн за кВт-ч. Таким чином, безпосередньо на електричну енергію залишається тільки 9 копійок", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, постачальники газу для населення опублікували вартість газу у так званих "річних тарифах" - ціна за кубометр газу буде зафіксованою протягом року.