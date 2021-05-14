На Буковине два села отключили от газа

На восстановление поврежденного газопровода понадобится 9 млн грн

На восстановление поврежденного газопровода понадобится 9 млн грн

Фото АО "Черновцыгаз"

В Черновицкой области прекращено газоснабжение населенных пунктов Банилов и Слобода-Банилов Вижницкого района, поскольку газопровод стал непригоден для эксплуатации из-за наводнения.

Об этом сообщает пресс-служба компании " Черновцыгаз", передает RegioNews.

После завершения отопительного периода АО "Черновцыгаз" выполнил дополнительное обследование состояния временно обустроенного перехода газопровода, проходящего через реку Черемош. Специалисты обнаружили, что он стал непригоден для дальнейшей эксплуатации. Произошла частичная разгерметизация газопровода. Прежде всего из-за сложных погодных условий в течение отопительного периода. Поврежденный переход находится в государственной собственности, для его восстановления необходимо почти 9 миллионов гривен, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда официально обратился к Министерству энергетики Украины, главам Черновицкой ОГА и облсовета, Вижницкой РГА, Баниловской и Вашковецкой ОТГ.

Он подчеркнул необходимость приложить все возможные усилия по решению вопроса выделения средств и проведения работ по восстановлению перехода газопровода через реку Черемош. В противном случае, без отопления могут остаться потребители 6 населенных пунктов, – сообщают в компании.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Кабмин выделил средства на восстановление поврежденного паводком газопровода на Буковине. Решение о выделении 9 млн грн принято на заседании правительства.

В апреле этого года глава "Оператора ГТС" сообщал, что долг облгазов перед ГТС Украины достиг 10 млрд грн. За первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 миллиарда грн.