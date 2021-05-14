13:42  14 мая
СНБО сегодня проведет заседание, - СМИ
12:04  14 мая
Кличко назвал себестоимость проезда в общественном транспорте столицы
08:09  14 мая
Стреляли из танков и запрещенных вооружений: на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
14 мая 2021, 14:57 52

На Буковине два села отключили от газа

14 мая 2021, 14:57 52
Читайте також українською мовою
На восстановление поврежденного газопровода понадобится 9 млн грн
На восстановление поврежденного газопровода понадобится 9 млн грн
Фото АО "Черновцыгаз"
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой области прекращено газоснабжение населенных пунктов Банилов и Слобода-Банилов Вижницкого района, поскольку газопровод стал непригоден для эксплуатации из-за наводнения.

Об этом сообщает пресс-служба компании " Черновцыгаз", передает RegioNews.

После завершения отопительного периода АО "Черновцыгаз" выполнил дополнительное обследование состояния временно обустроенного перехода газопровода, проходящего через реку Черемош. Специалисты обнаружили, что он стал непригоден для дальнейшей эксплуатации. Произошла частичная разгерметизация газопровода. Прежде всего из-за сложных погодных условий в течение отопительного периода. Поврежденный переход находится в государственной собственности, для его восстановления необходимо почти 9 миллионов гривен, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава правления АО "Черновцыгаз" Виктор Горда официально обратился к Министерству энергетики Украины, главам Черновицкой ОГА и облсовета, Вижницкой РГА, Баниловской и Вашковецкой ОТГ.

Он подчеркнул необходимость приложить все возможные усилия по решению вопроса выделения средств и проведения работ по восстановлению перехода газопровода через реку Черемош. В противном случае, без отопления могут остаться потребители 6 населенных пунктов, – сообщают в компании.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Кабмин выделил средства на восстановление поврежденного паводком газопровода на Буковине. Решение о выделении 9 млн грн принято на заседании правительства.

В апреле этого года глава "Оператора ГТС" сообщал, что долг облгазов перед ГТС Украины достиг 10 млрд грн. За первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 миллиарда грн.

газ ремонт Черновицкая область облгазы трубопровод

Киев возьмет кредит на 70 миллионов евро для модернизации водопровода
14 мая 2021, 12:21
В Минэнергетики считают, что нужно вдвое увеличить тариф на электроэнергию
11 мая 2021, 12:16
СБУ сообщила о подозрении в коррупции двум чиновникам "Львовгаза"
07 мая 2021, 16:25
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua