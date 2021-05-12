Укрзалізниця повернула пасажирам 250 мільйонів за скасовані рейси

Ще можуть повернути майже 12 млн грн

Ще можуть повернути майже 12 млн грн

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Укрзалізниця повернула кошти майже всім пасажирам, які звернулися за відшкодуванням вартості квитків на скасовані рейси від початку карантину.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що всього на момент закриття продажу квитків на поїзди відправленням з 18 березня 2020 року кількість оформлених проїзних документів склала 743 959 одиниць на суму 262 млн грн. У період з 14 березня 2020-го по 11 травня 2021-го всього було повернено 707 928 проїзних документів на загальну суму 250 млн грн.

Разом з тим, станом на 12 травня загальна сума оформлених проїзних документів на поїзди відправленням з 18 березня 2020-го по 31 травня 2020-го, які ще можуть бути повернені, становить 11,890 млн грн. Для забезпечення претензійного повернення проїзних документів за зверненнями громадян філії УЗ "Пасажирська компанія" було виділено 10,5 млн грн.

Як повідомлялося, на Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників. Завдані державі збитки становлять майже 1 млн грн.

Раніше ТСК Верховної ради рекомендувала звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".