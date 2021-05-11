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11 травня 2021, 17:32 253

"Карантинні" 8 тисяч отримав уже кожен третій з тих, хто подав заявки

11 травня 2021, 17:32 253
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Фото з відкритих джерел
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Для виплати по 8 тисяч гривень ФОПам та найманим працівникам у "червоних" зонах направлено 800 млн гривень. Гроші отримав кожен третій з тих, хто подав заявки.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передає RegioNews.

Станом на 11 травня 2021 року Пенсійним фондом України профінансовано 800,0 млн грн для забезпечення виплати допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 328 "Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. З держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень. Якщо регіон було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня, необхідно звернутися за грошима через портал або застосунок "Дія" до 19 травня.

Пенсійний фонд України продовжує фінансування допомоги застрахованим особам в розмірі 8 000 гривень. Станом на 11...

Posted by Пенсійний фонд України on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося раніше, на карантинні виплати підприємцям направили вже 600 мільйонів гривень.

Наприкінці квітня стало відомо щодо "карантинних" 8 тисяч, що заяв на допомогу вже майже удвічі більше, ніж є на це грошей. Решту коштів обіцяють знайти.

Дія карантин компенсація ПФУ соціальні виплати ФОП

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