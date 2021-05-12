Укрзализныця вернула пассажирам 250 миллионов за отмененные рейсы

Еще могут вернуть почти 12 млн грн

Еще могут вернуть почти 12 млн грн

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Укрзализныця вернула средства почти всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы с начала карантина.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что всего на момент закрытия продаж билетов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года количество оформленных проездных документов составила 743 959 единиц на сумму 262 млн грн. В период с 14 марта 2020-го по 11 мая 2021-го всего было возвращено 707 928 проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Вместе с тем, по состоянию на 12 мая общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020-го по 31 мая 2020-го, которые еще могут быть возвращены, составляет 11,890 млн грн. Для обеспечения претензионного возврата проездных документов по обращениям граждан филиала УЗ "Пассажирская компания" было выделено 10,5 млн грн.

Как сообщалось, на Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присваивали зарплаты работников. Нанесенный государству ущерб составляет почти 1 млн грн.

Раньше ВСК Верховной Рады рекомендовала уволить руководство и наблюдательный совет " Укрзализныци". Председатель ВСК отметила, что"терпение лопнуло".