15:19  12 мая
Правительство создало Бюро экономической безопасности: основные задачи ведомства
16:06  12 мая
Данилов назвал признак, по которому будут зачислять в список олигархов
15:44  12 мая
Чиновницу "Приватбанка" объявили в розыск за растрату 8,2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
12 мая 2021, 16:51 58

Укрзализныця вернула пассажирам 250 миллионов за отмененные рейсы

12 мая 2021, 16:51 58
Читайте також українською мовою
Еще могут вернуть почти 12 млн грн
Еще могут вернуть почти 12 млн грн
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Укрзализныця вернула средства почти всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы с начала карантина.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что всего на момент закрытия продаж билетов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года количество оформленных проездных документов составила 743 959 единиц на сумму 262 млн грн. В период с 14 марта 2020-го по 11 мая 2021-го всего было возвращено 707 928 проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Вместе с тем, по состоянию на 12 мая общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020-го по 31 мая 2020-го, которые еще могут быть возвращены, составляет 11,890 млн грн. Для обеспечения претензионного возврата проездных документов по обращениям граждан филиала УЗ "Пассажирская компания" было выделено 10,5 млн грн.

Как сообщалось, на Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присваивали зарплаты работников. Нанесенный государству ущерб составляет почти 1 млн грн.

Раньше ВСК Верховной Рады рекомендовала уволить руководство и наблюдательный совет " Укрзализныци". Председатель ВСК отметила, что"терпение лопнуло".

Укрзализныця билеты рейсы карантин деньги компенсация

Мэры городов призывают правительство возместить долги за проезд льготников в транспорте
12 мая 2021, 13:01
В апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье
11 мая 2021, 21:02
"Карантинные" 8 тысяч получил уже каждый третий из подавших заявки
11 мая 2021, 17:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Андрей Смолий
Михаил Басараб
Юрий Чевордов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua