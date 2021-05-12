Мери міст закликають уряд відшкодувати борги за проїзд пільговиків у транспорті

Держава не виконує цю норму Конституції від 2016 року

Держава не виконує цю норму Конституції від 2016 року

Фото з відкритих джерел

Асоціація міст України оприлюднила заяву, в якій закликає Кабмін відшкодувати борги за проїзд пільговиків у транспорті.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Асоціації міст України.

Усупереч конституційним нормам держава з 2016 року відмовилася фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема пільгу на проїзд. Отже, вона переклала свої обов’язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. Водночас пільги, гарантовані державою, повинні передбачати стовідсоткове фінансування за рахунок коштів державного бюджету, - йдеться в заяві АМУ.

В Асоціації міст України (АМУ) закликали Кабінет Міністрів України виправити ситуацію, що склалася внаслідок того, що держава перестала виконувати норму Конституції про компенсацію витрат із місцевого бюджету, виниклих унаслідок рішень центральної влади, і не компенсує громадам кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів у міському громадському транспорті.

Громади щороку витрачають мільярди гривень на забезпечення жителям гарантій, встановлених державою. Це призводить до недофінансування інших соціально значущих сфер: освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення. Така ситуація, що триває з 2016 року, призводить також до деградації транспортної системи міста, - зазначають мери міст.

В АМУ закликали Кабмін погасити заборгованість, адже без цих коштів міським головам доведеться підвищити ціни.

У разі невиділення в державному бюджеті необхідних коштів органи місцевого самоврядування будуть змушені підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті, щоб забезпечити стабільний транспортний зв’язок на територіях громад, - наголосили в заяві.

Як повідомлялося, раніше, у січні уряд та мери домовилися не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду.