08:59  05 травня
В Україні різкий спад захворюваності COVID-19: що відомо
08:41  06 травня
У Києві відновили роботу ярмарків: за дотриманням карантину пильнуватимуть інспектори
08:11  06 травня
Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
06 травня 2021, 10:39 536

На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників

06 травня 2021, 10:39 536
Читайте также на русском языке
Завдані державі збитки становлять майже 1 млн грн
Завдані державі збитки становлять майже 1 млн грн
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У сімох структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця", розташованих у Харківській області, СБУ заблокувала схему розкрадання бюджетних грошей. Учасники оборудки привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Встановлено, що незаконний механізм організували декілька посадовців структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця".

Чиновники нараховували зарплату працівникам, які, фактично, не перебували на робочих місцях. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також оформлювали фіктивні лікарняні. Нараховану за час перебування у "відпустці" зарплату працівники мали віддавати посадовцям", - повідомили оперативники.

Під час обшуків робочих місць учасників оборудки правоохоронці виявили магнітні носії інформації, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.

Нагадаємо, 15 квітня слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”.

Укрзализныця СБУ чиновники Схеми зарплати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua