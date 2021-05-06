На Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників

Завдані державі збитки становлять майже 1 млн грн

Завдані державі збитки становлять майже 1 млн грн

Фото: СБУ

У сімох структурних підрозділах АТ "Укрзалізниця", розташованих у Харківській області, СБУ заблокувала схему розкрадання бюджетних грошей. Учасники оборудки привласнювали кошти держпідприємства через безпідставне нарахування заробітних плат та інших соцвиплат.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Встановлено, що незаконний механізм організували декілька посадовців структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця".

Чиновники нараховували зарплату працівникам, які, фактично, не перебували на робочих місцях. Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до табелів обліку робочого часу, а також оформлювали фіктивні лікарняні. Нараховану за час перебування у "відпустці" зарплату працівники мали віддавати посадовцям", - повідомили оперативники.

Під час обшуків робочих місць учасників оборудки правоохоронці виявили магнітні носії інформації, комп’ютерну техніку, документи та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру.

Нагадаємо, 15 квітня слідчі Нацполіції прийшли з обшуками в "Укрзалізницю”.